"Криза тільки починається": чим Разумков не влаштовує оточення Зеленського

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не влаштовує окремих представників оточення президента, оскільки намагається донести до голови держави професійну думку, повідомляє Деловая столица.

Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймистер в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Найближчим часом проблема з олігархами, на жаль, не вирішиться. Тому що поки ми будемо приймати недолугі законопроєкти, які мають гарні піарівські назви, але за своєю суттю не відповідають тим назвам, то реальної боротьби саме за економічні свободи українців ми не побачимо. Що ми можемо побачити – тиск на великий капітал, тиск на медіа та повторення ситуації, яка свого часу була в Росії, коли встановлення тоталітарного режиму Путіна та Луб’янки, тобто ФСБ, починалося з того, що олігархи фактично поділилися на наближених до Кремля й тих, які були з чимось незгодні. Оптимізму в мене немає ніякого, політична криза в нашій державі тільки починає розгортатися" , — сказала нардеп.

За її словами, відбувається систематичне порушення закону, причому тим органом, який покликаний взагалі ці закони приймати та захищати.

"До того ж, я чую небезпечні коментарі від своїх колег, що "ми за цей регламент не голосували, тож і не будемо його виконувати". На моє переконання, закон про олігархів, точніше незгода Разумкова з процедурою щодо цього закону – це виключно привід, щоб його зняти та поставити когось, хто буде менш небезпечним у тому сенсі, що не матиме своєї професійної думки. Адже Разумков незручний саме тим, що він свою професійну та фахову думку може донести до президента Зеленського. А це абсолютно не влаштовує деяких людей з оточення Зеленського" , — зазначила Буймистер.

Під час розгляду відкликання з посади Дмитра Разумкова головувати буде нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.