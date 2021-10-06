"Слуги" подали законопроект про критичні сховища газу

Депутати фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, Андрій Жупанин, а також глава енергокомітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зареєстрували законопроект про визначення критичних сховищ газу і критичних магістральних трубопроводів його транспортування, повідомляє Интерфакс-Украина.

Проект закону передбачає внесення змін до закону про нафту і газ (№2665-III у редакції від 27 травня 2021 року - ЕР), свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з текстом законопроекту, розміщеного на сайті Ради в середу, пропонується ввести поняття критичного сховища, що означає підземне сховище, створене в природній ємності, яке є об'єктом державної власності та внесене Кабінетом міністрів до переліку критичних сховищ.

Законопроект пропонує також ділити підземні сховища на критичні і некритичні. До критичних належать стратегічно важливі для економіки і національної безпеки сховища, порушення функціонування яких може завдати шкоди важливим національним інтересам. Їх перелік може переглядатися Кабміном у разі потреби.

У пояснювальній записці до законопроекту його автори зазначають, що, з одного боку, на сьогодні відсутня законодавчо встановлена можливість і правовий механізм, який регламентує процедуру виведення з експлуатації ПСГ, а з іншого - необхідно забезпечити захист критичних сховищ від виведення з експлуатації.

На їхню думку, з метою безаварійної експлуатації ПСГ, забезпечення надійних поставок газу вітчизняним та іноземним споживачам пропонується впровадити концепцію критичних/некритичних сховищ газу.

Крім того, законопроект містить положення, що стосуються особливостей експлуатації газотранспортної системи України в умовах обмеженого транзиту. З урахуванням того, що українська ГТС, проектна потужність якої складає 146 млрд куб. м, використовується лише на третину і очевидна тенденція до зниження обсягів, виникає необхідність оптимізації її потужностей відповідно до реальних потреб у послугах на транспортування природного газу, вважають народні депутати.

Разом із тим, на їхню думку, виведення з експлуатації певних об'єктів ГТС може бути передчасним з урахуванням сучасних тенденцій до декарбонізації і можливих перспектив використання ГТС для транспортування поновлюваних газів.

У зв'язку з цим законопроектом також пропонується ввести поняття критичного магістрального трубопроводу і передбачити особливий режим експлуатації магістральних трубопроводів. Цей режим означає проведення оператором ГТС низки організаційно-технічних заходів з відключення з метою оптимізації витрат на утримання магістрального трубопроводу його технологічних трубопроводів і інженерних мереж із збереженням відповідного магістрального трубопроводу, що не притягується до транспортування природного газу.

Законопроект передбачає розробку Кабінетом міністрів підзаконних нормативних актів, необхідних для його реалізації, в двомісячний термін після набрання чинності законом.