Донбас, вибори та "ПП-2": про що говорили Зеленський та Штайнмайєр

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайєром. Стало відомо, про що говорили український та німецький президенти.﻿ Про це, із посиланням на Офіс президента, повідомляє РБК-Украина.

На початку розмови Зеленський висловив сподівання, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка підтримуватиме європейську перспективу України.

Президенти також обговорили врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Зеленський розповів, що українська сторона намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів.

"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку Німеччини. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах нормандського формату" , - сказав український лідер.

Зеленський також подякував Штайнмайєру за те, що Німеччина приєдналася до підсумкової декларації саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня в Києві.

Окремо президенти обговорили російський газопровід "Північний потік-2", який означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи.

"Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку" , - наголосив Зеленський.

Автор: Дмитро Левицький