Канада ввела обов'язкову вакцинацію від COVID для держслужбовців

Влада Канади оголосила про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу держслужбовців і подорожуючих по країні повітряним або залізничним транспортом. У найближчі тижні планується представити паспорт щеплень для міжнародних поїздок, повідомляє РБК-Украина.

Всі, хто подорожує по країні залізничним або повітряним транспортом у віці від 12 років і старше повинні будуть пройти повну вакцинацію до кінця листопада.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що будь-який держслужбовець, який не пройшов повну вакцинацію від коронавірусу, матиме "серйозні наслідки". Він також сказав, що в найближчі тижні адміністрація представить паспорт щеплень для міжнародних поїздок і введе закон, "кваліфікуючий як кримінальний злочин загрози або переслідування медичних працівників".

"Ці відповідальні, практичні і жорсткі дії захистять канадців, допоможуть запобігти перевантаженню наших систем охорони здоров'я, дозволять нашим дітям продовжувати ходити в школу і прискорять наше економічне відновлення" , - заявила своєю чергою заступник прем'єр-міністра Христия Фріланд.

Автор: Дмитрий Кузнецов