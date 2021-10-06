Депутат від партії Порошенка обурився роздачею землі учасникам АТО
На сесії Подільської міської ради (Одеська область) виник скандал, спровокований заявою одного з депутатів про роздачу земельних ділянок учасникам АТО, повідомляє УНИАН.
Зокрема, Володимир Колесник, який представляє партію екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", прямо під час засідання обурився тим, що землю продовжать давати бійцям, а не йому.
"Ну чим той АТОшник краще за мене? Він що, більше зробив для України чи для міста? Кажуть, 24 людині видали [землю]. Досить! Потім наступний список, знову", - емоційно заявив Колесник.
Така заява депутата обурила присутніх у залі.
За даними ЗМІ, мова йде про два гектари землі.
Одеський депутат обурився роздачею землі учасникам АТО