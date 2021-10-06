Невідомі за 5 хвилин купили біткоіни на кілька мільярдів доларів

Генеральний директор аналітичної компанії CryptoQuant Кі Ен Джу розповів, що невідомі великі власники криптовалюти за п'ять хвилин купили біткоінів на 1,6 мільярда доларів. Величезні угоди пов'язані з різким подорожчанням першої в світі криптовалюти, повідомляє Лента.Ру.

Експерт написав у своєму акаунті в Twitter, що зростання біткоіна в першу чергу викликане великою закупівлею «китів» (так називають великих власників криптовалюти), а не серією ліквідацій коротких позицій. Кі Ен Джу зазначив, що їх обсяг продажів після збільшення курсу криптовалюти до 55,5 тисяч доларів склав всього 17 мільйонів доларів. Ця сума не могла істотно вплинути на вартість біткоіна.

В ході торгів 6 жовтня курс біткоіни виріс більш ніж на 9 відсотків за добу і на піку досягав 55,5 тисяч доларів, за даними біржі Binance. За останні 7 днів його ціна виросла на 33 відсотки. До моменту публікації новини перша в світі криптовалюта коштує 54 764 долара. Ринкова капіталізація біткоіни склала 1 трильйон доларів.

Біткоіни відновився після недавнього удару з боку китайських регуляторів. 24 вересня Народний банк Китаю назвав незаконною всю діяльність, пов'язану з криптовалютами, і пообіцяв вжити жорстких заходів щодо припинення торгівлі ними. Після поширення цієї інформації в ЗМІ 24 вересня біткоін впав майже на 3,7 відсотка.