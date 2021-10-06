Зеленський нагадав Штайнмайєру про загрози через "Північний потік – 2"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром. Колеги обговорили, серед іншого, загрози від побудови Росією "Північного потоку – 2", повідомляє Украинская правда.

Штайнмаєр перебуває в Україні з візитом для участі в заходах, присвячених 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру

Зеленський відзначив, що Німеччина – важливий партнер України у Європі, з яким наша держава прагне зміцнювати двосторонні відносини. Також президент наголосив, що очікує від ФРН підтримки в контексті інтеграції до ЄС та НАТО.

"Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни…

Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату…