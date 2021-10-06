Що вдалося розкрити "Схемам" і від чого розлютився Мецгер

Після скандалу з головою правління державного Укрексімбанку Євгеном Мецгером зіставили всі факти і з'ясували, що він напав на журналістів програми розслідувань "Схеми" після того, як у нього запитали про сумнівний кредит родичу депутата від ОТЗЖ Сергію Брюховецькому 60 млн доларів, повідомляє Обозреватель.

Бізнесмена, за даними журналістів, підозрювали у фінансуванні тероризму. Гроші він витратив на покупку ТРЦ SKYMall. Журналістам же вдалося викрили схему одіозних підприємців.

Кредит для скандального підприємця: у чому може бути замішаний Мецгер

Після цілої низки скандалів ТРЦ SKYMall викупила компанія "Славіан", яка належить вихідцю з Горлівки Сергію Брюховецькому. Незабаром, як вдалося з'ясувати з власних джерел, журналісти "Схем" почали розслідувати зазначену угоду і розбиратися, як вона пройшла і чому привела до міжнародного скандалу.

Можливо, додатковий інтерес до зазначеної справи викликала заява президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що вона вона не радить своїм громадянам інвестувати гроші в Україну. Вона додала, що випадки, коли естонці втрачали свої інвестиції, вже є. Конкретні приклади вона не привела. Але покупка SKYMall в обхід власника з Естонії – мало не самий показовий і гучний випадок.

Будівництвом ТРЦ ще до 2009-го займалася компанія Arricano естонського бізнесмена Хіллара Тедера. Він не міг добудувати сам проект, тому привернув партнера Андрія Адамовського. З ним почалися конфлікти, тоді Тедер запросив в бізнес підприємця Томаша Фіалу – його інвестиція повинна була допомогти викупити частку Адамовського. Але в результаті Адамовський свою частку не продав, а право власності на ТРЦ перейшло в банк "Південний" через кредит на $ 32 млн, якого Тедер не визнав.

Банк SKYMall в червні 2021-го продав і центр дістався Брюховецькому. Ймовірно покупка відбулась в інтересах відомого одеського підприємця. Незважаючи на виграні в Лондонському арбітражному суді справи, вимоги від України відшкодувати $ 750 млн збитків, естонський інвестор свої гроші в Україні втратив.

І, ймовірно, допоміг йому в цьому державний Укрексімбанк. У всякому разі, журналісти програми "Схеми" з'ясували, що саме ця фінустанова видала $ 60 млн в якості кредиту на покупку ТРЦ. І це в умовах, коли Брюховецкова (за даними "Схем") підозрювали у фінансуванні тероризму.

Саме таке формулювання питання, як написала на своїй сторінці в Facebook член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, і викликала таку реакцію.

"Коли ставлять запитання – з конотацією в обвинуваченні фінансування тероризму, то це таки провокація. Повірте, коли займаєшся війною, а тебе (банк - частина мене) так звинувачують – це боляче, боляче від несправедливості" , – написала фінансист.

Правда, судячи з опублікованих записів, журналісти цілком коректно задавали питання. І перевіряти можливу участь своїх клієнтів у фінансуванні тероризму та відмивання грошей це не право, а обов'язок банку. Тобто питання: чому видали кредит тому, кого (нібито) підозрювали у фінансуванні тероризму – правильне формулювання.

І ще трохи про Брюховецького: родичі, бізнес і Донбас

Сергій Брюховецький був добре відомий в Горлівці і в усій Донецькій області. Як писали місцеві ЗМІ, його дочка їздила на найдорожчій в місті машині Porsche Panamera, він був дружний з місцевою владою. Більш того, його звинувачували зі зв'язками з донецьким криміналітетом, і, зрозуміло, і після військової агресії з боку Росії і появи псевдо- "республік" ці зв'язки збереглися. Це стало підставою для підозри у фінансуванні тероризму. Але справа до кінця не довели, Брюховецький залишається на волі і поки суд його провину не довів, офіційно він не винен.

Бізнес підприємця – нерухомість. Цим він займався і в Донецькій області, і після переїзду продовжив в Києві. Його дочка Марина – дружина депутата від ОПЗЖ Федора Христенка. Вони вирішили своє весілля в 2020-м в Москві. І, за даними журналістів, витратили на свято близько мільйона доларів.

Спроба "Схем" на прикладі конкретного бізнесмена показати, чому президенти країн ЄС відкрито закликають не вкладати свої гроші в Україні, закінчилася рукоприкладством. Глава держбанку влаштував напад на журналістів, бо не захотів відповідати на питання про підозрілий кредит для підприємця, якого, за їхніми даними, пов'язували з фінансуванням тероризму.

Захищати Мецгера не стали ані в Офісу президента, ані в Мінфін. Ймовірно, наступний крок – розслідування умов кредитування а також розслідування, чи не зловживав банкір своїми посадовими повноваженнями.