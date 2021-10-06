Разумков розповів про шантаж з боку керівництва "слуг"
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає "шантажем" нинішню ситуацію довкола посади керівника Апарату ВР, повідомляє УНИАН.
Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".
Відповідаючи на запитання першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка щодо відсутності наразі керівника Апарату ВР, а наявності лише виконуючого обов'язки, Разумков зазначив:
"Чому питання про керівника Апарату з'явилося як шантаж голови Верховної Ради: або признач нашого, або ми тебе знімати будемо? Я на шантаж не вівся і вестися не буду".
Корнієнко запитав у Разумкова, чи він його цим шантажував, на що спікер сказав
"А хто мені листа надіслав? Не Арахамія?"
"Щодо керівника Апарату: призначайте, подивимося, як він буде працювати у вас", - підсумував Разумков.
У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада розглядатиме відставку Дмитра Разумкова.