Разумков розповів про шантаж з боку керівництва "слуг"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає "шантажем" нинішню ситуацію довкола посади керівника Апарату ВР, повідомляє УНИАН.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Відповідаючи на запитання першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка щодо відсутності наразі керівника Апарату ВР, а наявності лише виконуючого обов'язки, Разумков зазначив:

"Чому питання про керівника Апарату з'явилося як шантаж голови Верховної Ради: або признач нашого, або ми тебе знімати будемо? Я на шантаж не вівся і вестися не буду".

Корнієнко запитав у Разумкова, чи він його цим шантажував, на що спікер сказав

"А хто мені листа надіслав? Не Арахамія?"

"Щодо керівника Апарату: призначайте, подивимося, як він буде працювати у вас" , - підсумував Разумков.

У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада розглядатиме відставку Дмитра Разумкова.