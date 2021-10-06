Жадані Dr. Martens: чи коштує оригінальне взуття своїх грошей

Співзасновник російського бренду взуття ручного виготовлення Biker Boots Russia (BBR) Гнат Юдін досвідченим шляхом дізнався та показав наочно у відео, що знаходиться всередині черевиків популярної марки Dr. Martens, і чи коштують вони своїх грошей.

У відео, що вийшло на каналі бренду BBR на YouTube, його співзасновник Гнат Юдін поетапно розбирає черевики відомої марки Dr. Martens, що коштують, не багато не мало, близько 5 тисяч гривень.

Експерт наочно показав, з чого складається кожна деталь черевика, так жаданого тисячами людей по всьому світу, як вона кріпиться і наскільки це надійно.

Як з'ясувалося в ході експерименту, який багатьом може здатися жорстоким по відношенню до досить дорогого взуття, верх вироби дійсно складається з натуральної шкіри, але є один нюанс, який зводить нанівець всі ті переваги, які зазвичай ми очікуємо отримати, набуваючи шкіряне взуття.

Що стосується підошви черевика, то фахівець залишився вкрай незадоволеним ні її вагою, ні матеріалом виготовлення, ні його властивостями, ні кріпленням до верхньої частини виробу.

З відео ви також зможете дізнатися деякі нюанси виготовлення якісного взуття в принципі, то, якою вона повинна бути в ідеалі, а значить - зумієте застосувати отримані знання на практиці, коли підете в магазин за черговою парою черевиків або туфель.

Крім того, на самому каналі бренда можна знайти багато інших викривають відео, в яких наочно демонструється і розповідається, як і з чого складається взуття інших, не менш популярних, марок. Таких, як, наприклад, Timberland.