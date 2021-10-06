Разумков назвав свою відставку "дешевим подарунком" до Дня народження
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що депутатів, які не хочуть голосувати за його відставку з посади, викликають на Банкову, повідомляє УНИАН.
Відповідаючи на запитання співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко щодо того, що процес відкликання Разумкова з посади спікера відбувається напередодні його дня народження (8 жовтня), і чи є це елементом "дріб'язкової помсти", він сказав:
"Дійсно, це буде відбуватися напередодні мого дня народження. Я гарно ставлюся до подарунків, особливо, до дешевих... Я абсолютно нормально до цього ставлюся, могли і 8-го проголосувати - теж було б непогано".
Водночас, він додав, що депутатів, які не хочуть голосувати за відкликання його з посади спікера, викликають на Банкову.
"Я погано ставлюся до іншого, я погано ставлюся до того, що депутатів, які не хочуть голосувати за мою відставку, сьогодні викликають в ті чи інші будівлі, наприклад, на Банкову. І починають їм розповідати, як треба, і що треба робити в парламенті... Хочете зі мною посперечатися - давайте сперечатися. Навіщо ви людей чіпаєте", - розповів голова ВР.