Разумков назвав свою відставку "дешевим подарунком" до Дня народження

Разумков назвав свою відставку "дешевим подарунком" до Дня народження

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що депутатів, які не хочуть голосувати за його відставку з посади, викликають на Банкову, повідомляє УНИАН.

Відповідаючи на запитання співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко щодо того, що процес відкликання Разумкова з посади спікера відбувається напередодні його дня народження (8 жовтня), і чи є це елементом "дріб'язкової помсти", він сказав:

"Дійсно, це буде відбуватися напередодні мого дня народження. Я гарно ставлюся до подарунків, особливо, до дешевих... Я абсолютно нормально до цього ставлюся, могли і 8-го проголосувати - теж було б непогано".

Водночас, він додав, що депутатів, які не хочуть голосувати за відкликання його з посади спікера, викликають на Банкову.

"Я погано ставлюся до іншого, я погано ставлюся до того, що депутатів, які не хочуть голосувати за мою відставку, сьогодні викликають в ті чи інші будівлі, наприклад, на Банкову. І починають їм розповідати, як треба, і що треба робити в парламенті... Хочете зі мною посперечатися - давайте сперечатися. Навіщо ви людей чіпаєте", - розповів голова ВР.

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