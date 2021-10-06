У Чехії затвердили термін ув'язнення бойовику "ЛНР"

Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний термін ув'язнення для чеського громадянина Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти ЗСУ на Донбасі. 33-річного найманця 1 червня визнали винним у теракті та участі в терористичній групі, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією iRozhlas вирок винесено заочно, оскільки чоловік перебуває в міжнародному розшуку, його місцезнаходження невідоме.

"Це надзвичайна справа... Можливо, це рішення стане застереженням для подібних авантюристів від участі в подібних заходах" , - заявив голова апеляційного суду Іржі Лненічка.

Згідно з вироком, Кантор у липні 2015 року прибув на схід України і воював у лавах так званої "ЛНР". Він був командиром групи, як учасник розвідувально-диверсійної групи особисто закладав міни і розтяжки в районі лінії розмежування мінімум до кінця 2017 року.

"Ситуація в Україні була достатньо задокументована чеськими ЗМІ в той час, і підсудний навряд чи міг повірити, що це законний уряд і легальна збройна сила. Це дійсно межує з психічним захворюванням" , - заявив суддя.

Автор: Анна Полисученко