У Білорусі за обговорення загибелі співробітника КДБ заарештували 136 осіб

У Білорусі схопили й арештували 136 осіб за коментарі в соцмережах про загибель мінчанина Андрія Зельцера та вбитого у перестрілці співробітника КДБ Дмитра Федосюка. Їх звинувачують у "розпалюванні ворожнечі" та "образі представника влади", повідомляє Обозреватель.

Слідчий комітет Білорусі заявив, що правоохоронні органи продовжують виявляти "подібного роду злочини" і причетних осіб.

Як повідомили в СК Білорусі, всі затримані є авторами коментарів та відео, які "відрізнялися своїм цинізмом". Всі вони проходять підозрюваними за статтями про образу представника влади (ст. 369 ККБ) і розпалювання соціальної ворожнечі (ст. 130 ККБ).

Білорусів схопили за те, що вони обговорювали в інтернеті недавнє вбивство в Мінську 31-річного працівника IT-компанії Андрія Зельцера. Чоловік був застрелений у власній квартирі силовиками, а при перестрілці загинув один зі співробітників білоруського КДБ Дмитро Федосюк.

У середу, 6 жовтня, під Мінськом пройшов похорон Андрія Зельцера. Церемонія прощання відбулась на Лісовому кладовищі. Тіло Зельцера привезли з моргу просто на цвинтар, оскільки всі ритуальні зали відмовились надати батькам Андрія приміщення для прощання. Про це розповіла ексдоцент кафедри італійської мови МЛУ Наталія Дуліна на свій сторінці в Facebook.

Попрощатися із мінчанином прийшли кілька десятків людей. Як повідомляє білоруське видання Zerkalo, на під'їзді до кладовища чергували спеціальні автобуси, в яких могли знаходитися співробітники спецслужб.

Похорон Андрія Зельцера. Джерело: zerkalo.io