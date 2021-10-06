Журналіста Бутусова допитали на ТСК по вагнерівцях
Журналіста Юрія Бутусова допитали в ході засідання парламентської ТСК по вагнерівцях. Про це він розповів журналістам, повідомляє УНИАН.
Юрій Бутусов стверджує, що ознайомився "через свої джерела" із секретними документами по цій спецоперації.
"Це план спецоперації по захопленню російських терористів. Я стверджую, що він був підготовлений 22 червня, а 1 липня за візою начальника головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби цей план поступив до міністра оборони Андрія Тарана. І він санкціонував план щодо захоплення російських терористів. На жаль, до цього часу ТСК не надала жодної оцінки цим документам", - розповів журналіст.
Також він зазначив, що письмових документів щодо скасування чи відтермінування операції немає.
"Важливо встановити, чому план операції є санкціонований, чому є про це наказ, а перенос операції, який призвів до провалу, чомусь ніхто письмово не оформлював", - сказав він.
Слід також зазначити, що голова ТСК Мар'яна Безугла станом на 22:16 ще не вийшла на брифінг, який був запланований на 21:00. Її помічник повідомив, що засідання ТСК триває, і що після заслуховування Бутусова комісія перейшла до розгляду питання по Іловайську.