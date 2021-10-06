Журналіста Бутусова допитали на ТСК по вагнерівцях

Журналіста Юрія Бутусова допитали в ході засідання парламентської ТСК по вагнерівцях.﻿ Про це він розповів журналістам, повідомляє УНИАН.

Юрій Бутусов стверджує, що ознайомився "через свої джерела" із секретними документами по цій спецоперації.

"Це план спецоперації по захопленню російських терористів. Я стверджую, що він був підготовлений 22 червня, а 1 липня за візою начальника головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби цей план поступив до міністра оборони Андрія Тарана. І він санкціонував план щодо захоплення російських терористів. На жаль, до цього часу ТСК не надала жодної оцінки цим документам" , - розповів журналіст.

Також він зазначив, що письмових документів щодо скасування чи відтермінування операції немає.

"Важливо встановити, чому план операції є санкціонований, чому є про це наказ, а перенос операції, який призвів до провалу, чомусь ніхто письмово не оформлював" , - сказав він.

Слід також зазначити, що голова ТСК Мар'яна Безугла станом на 22:16 ще не вийшла на брифінг, який був запланований на 21:00. Її помічник повідомив, що засідання ТСК триває, і що після заслуховування Бутусова комісія перейшла до розгляду питання по Іловайську.