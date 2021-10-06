Українські ВІПи побували на відкритті "Стіни плачу" в Бабиному Яру

6 жовтня в Києві, на території Бабиного Яру, відкрили "Кришталеву стіну плачу" художниці та автора Марини Абрамович, повідомляє Апостроф.

Відкривали меморіал президент України Володимир Зеленський і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Планувалося також, що в церемонії візьмуть участь президент Ізраїлю Іцхак Герцог і президент Албанії Ілір Метаоге.

На заході були присутні чимало відомих українських діячів.

Так, на відкритті був Єпіфаній, митрополит Київський і всієї України, який є предстоятелем Православної церкви України з 15 грудня 2018 року.

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Були присутні і інші церковні діячі - Онуфрій (на фото праворуч), митрополит Київський і всієї України, глава УПЦ, а також Павло (на фото зліва), митрополит Вишгородський і Чорнобильський.

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Святослав Вакарчук, український музикант і колишній нардеп, також побував на заході.

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Помітили на відкритті меморіалу і відомого українського журналіста Дмитра Гордона.

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Брав участь в заході також молодший брат глави столиці, боксер Володимир Кличко.

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Бізнесмен, власник компанії "Інтерпайп", меценат і екс-нардеп Віктор Пінчук теж завітав на відкриття.

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Екс-віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко також з'явився на відкриття.

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