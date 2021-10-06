На Галичині знайшли братську могилу воїнів УПА

У Львівській області виявили останки воїнів Української повстанської армії (УПА). Було ексгумовано останки 16 осіб – 15 чоловіків і однієї жінки, повідомляє Обозреватель.

Поховання виявлено в полі поблизу села Соколівка під час експедицій ще влітку. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Меморіально-пошукового центру "Доля".

Під Львовом знайшли останки тіл воїнів УПА. Джерело: Facebook центру "Доля"

Припускається, що неподалік від місця поховання був бій, про що свідчать вогнепальні поранення. Вони характерні для бойових поранень, а не розстрільних. Водночас у багатьох є черепно-мозкові травми, завдані тупим предметом або прикладом гвинтівки. Зазначається, що таким способом співробітники НКВС могли добивати поранених.

Розкопки на місці поховання. Джерело: Facebook центру "Доля"

Більшість чоловіків були молодими. Також знайдено особисті речі деяких із бійців. Судячи з характеру поховання, їх забрали з поля бою і скинули в яму.

Знайдено останки тіл 16 осіб. Джерело: Facebook центру "Доля"

Поховання біля Соколівки є одним із найбільших, яке виявили у Львівській області.