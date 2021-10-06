Глава МЗС Грузії зробив заяву про екстрадицію Саакашвілі
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані виключив можливість обговорення з Києвом питання екстрадиції в Україну затриманого в Тбілісі експрезидента Михаїл Саакашвілі, який займає в Україні пост глави виконавчого комітету реформ при українському президенті, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ні про яку екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати, тому що з правової точки зору таке неможливо. Екстрадиція відбувається тоді, коли особа скоює кримінальний злочин (на території своєї країни), але ми знаємо, що такого немає, оскільки з української сторони у нас немає такої інформації", - заявив міністр в середу в ефірі грузинської телекомпанії" Руставі-2 ".
За його словами, Саакашвілі в Грузії засуджений за чотирма кримінальними справами, засуджений до шести років тюремного ув'язнення і його затримання в Грузії було абсолютно законним.
Залкаліані не вважає, що затримання є громадянином України Саакашвілі зможе негативно відбитися на грузино-українських відносинах.
Він також зазначив, що особисто з главою МЗС України питання затримання Саакашвілі не обговорював, але представник посольства Грузії в Києві надав українській стороні всю необхідну і вичерпну інформацію, яка їх цікавила.
Глава грузинського МЗС також вважає, що в Києві самі були здивовані тим фактом, що Саакашвілі з'явився в Тбілісі, де був затриманий.
"Як з'ясовується, він порушив не тільки законодавство Грузії в зв'язку з незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав", - сказав Залкаліані.