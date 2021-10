7 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

У цей день у світі відзначаються День "Ти важливий мені", День ванни, День згадування про теплі речі, Міжнародний день невралгії трійчастого нерва, Всесвітній день дій профспілок "За гідну працю", повідомляє УНИАН.

У США - День внутрішньої краси, день прощення і щастя, День Національної квітки, День кави-фраппе, День діагностики депресії, День "Принесіть свою Біблію в школу", День кренделя в шоколаді, День світлодіодної лампи, в Британії - День поезії, у Вірменії - День бібліотекаря, в Лаосі - День вчителя, в Пуерто-Ріко - День хорошого ставлення, в Аргентині - Міжнародний фестиваль гітари, в Індії - свято дев'яти ночей "Наваратрі", Махараджа Аграсен Джаянті, свято перемоги світлих сил "Дасара", в Іспанії - день пам'яті Пресвятої Діви Марії Розарії, в Киргизстані - день цивільної авіації.

Пам'ятні дати 7 жовтня, річниці та події

У 1806 році в Англії був запатентований перший копіювальний папір.

У 1920 році в Оксфордський університет "допустили" слабку стать. На навчання були прийняті перші сто жінок.

У 1944 році на конференції США, що завершилася в американському Думбартон-Оксі, Великобританія, СРСР і Китай прийшли до рішення Лігу Націй замінити організацією Об'єднаних Націй.

У 1971 році фірмою грамзапису "Motown Records" був випущений перший сингл "Got to Be There" Майкла Джексона, якому було тоді 13 років. До кінця року пісня потрапить в топ-10 американського хіт-параду, а на початку наступного року опиниться в першій десятці британського рейтингу.

У 1982 році в Нью-Йорку пройшла прем'єра легендарного мюзиклу" кішки " англійських авторів Ендрю Ллойд Веббера і Тіма Райса. У вересні 2000 року відбулося його останнє - 7485-е - представлення на Бродвеї.

У 1991 році Верховна Рада України затвердила Статут Національного банку. Тому 7 жовтня вважається Днем народження НБУ.

У 1999 році британські вчені оголосили про можливе існування десятої, найдальшої і найбільшої, планети Сонячної системи.

7 жовтня 1999 року був виявлений перший у світі комп'ютерний вірус в області системних драйверів – системи найвищого рівня безпеки.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 жовтня вшановує пам'ять рівноапостольної Фекли Іконійської. Ще в цей день відзначається свято Фекла Заревніца. Він отримав таку назву за заграву від світла, що виходить звідусіль ввечері в цей день. У народі вірили - все, що зав'яжеш на Феклу, не можна розв'язати. Тому в цей день часто грали весілля. Вважалося, що такий шлюб буде дуже міцним і щасливим, а розлучити дружину з чоловіком не зможе ніхто.

Що сьогодні не можна робити

Категорично не можна в цей день віддавати борги і брати у кого-то в борг.

Прикмети на 7 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

грім гримить - зима буде теплою і малосніжною;

сонце яскраво світить - чекайте зміни погоди.

Іменини 7 жовтня

Іменини у Владислава, Галактіона, Андрія, Павла, Марії та Сергія.