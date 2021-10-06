ПАР хоче досліджувати Антарктику за допомогою українського криголама

Південно-Африканська Республіка зацікавлена в проведенні спільних з Україною досліджень в Антарктиці, зокрема з використанням можливостей нового українського науково-дослідного криголама, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол ПАР Андре Йоганнес Гроеневальд під час зустрічі з першим заступником міністра освіти та науки Андрієм Вітренко.

Як передає пресслужба МОН, науково-технічне співробітництво між Україною та ПАР ґрунтується на положеннях відповідної угоди між урядами двох країн.

"Для розширення можливостей по наукового потенціалу обох країн Україна готова обмінюватися і проводити спільні наукові дослідження в необхідних для обох сторін напрямах" , - зазначив Вітренко.

Серед можливих напрямків співробітництва Гроеневальд висловив зацікавленість у проведенні спільних досліджень вченими України і ПАР в Антарктиці, зокрема з використанням можливостей нового українського науково-дослідного криголама James Clark Ross.

Вітренко зазначив, що Україну цікавить створення міжнародних наукових і логістичних консорціумів для дослідження Антарктиди і Південного океану.

ПАР - одна з перших країн-підписантів Договору про Антарктику 1959 року і поки єдина африканська держава, що має розвинену національну програму досліджень в Антарктиці. Південноафриканська наукова станція SANAE IV знаходиться в Східній Антарктиці на Землі Королеви Мод. Вона розрахована на одночасну роботу до 80 вчених протягом літнього сезону. SANAE IV - важлива лабораторія для спостереження за природними явищами, що відбуваються в космосі, атмосфері та електромагнітному полі, а також корі Землі.