Зеленський з гостями вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру

Президент України Володимир Зеленський, німецький лідер Франк-Вальтер Штайнмаєр, глава Держави Ізраїль Іцхак Герцог і представники ряду інших держав ввечері в середу, 6 жовтня, взяли участь в урочистих заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру в Меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр в Києві, повідомляє Кореспондент.

За інформацією пресслужби українського лідера,присутні ознайомилися з аудіовізуальної інсталяцією Дзеркальне поле, представленої у вигляді стовпів з динаміками, з яких голосами дорослих і дітей озвучили імена жертв Бабиного Яру. Також вони подивилися світловий перформанс в яру і відвідали символічну синагогу Місце для роздумів, де була виконана молитва кантора.

В ході свого виступу Зеленський висловив переконання, що Бабин Яр фактично є пам'ятником людині у всіх його гірших і кращих проявах. Глава Української держави подякував міжнародним гостям за їх візит і назвав символічною присутність на заході лідерів Ізраїлю та Німеччини.

"Це - доказ єдності наших поглядів. Якщо хочете - тест на однодумців. Як на мене, ми здали його успішно" , - сказав він.

У свою чергу Іцхак Герцог заявив, що в Бабиному Яру відбулася найстрашніша трагедія в історії єврейського народу і що сьогодні світові лідери повинні засуджувати будь-які прояви антисемітизму.

Франк-Вальтер Штайнмаєр зі свого боку зазначив, що Друга світова війна принесла багато страждань, і подякував за можливість разом вшанувати пам'ять загиблих.