За рибне браконьєрство в сотні разів підвищили штрафи

Нові такси розрахунку збитку за незаконно виловлену рибу затверджено в Україні. Штрафи для деяких видів риби збільшені в 130-180 разів, повідомляє Обозреватель.

Тепер, наприклад, за 1 екземпляр окуня, який був здобутий із порушенням встановлених в Україні правил рибальства, браконьєрові доведеться компенсувати збиток у розмірі 3162 грн замість 17 грн.

Такі зміни передбачає нова редакція додатків 1-3 до постанови Кабінету міністрів № 1209. Відповідний проєкт акта був схвалений урядом у середу, 6 жовтня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання в YouTube. Документ розробили в Держрибагентстві, щоби посилити відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

Зокрема, документом встановлюються нові розміри такс за незаконний видобуток або знищення водних біоресурсів. Збиток нараховується залежно від виду риби та кількості виловлених штук. При цьому такси застосовуються до кожного екземпляру водних біоресурсів незалежно від їхнього розміру і ваги.

Тепер за лов риби з порушенням Правил любительського і спортивного рибальства (наприклад, лов сіткою, електровудкою, з використанням вибухівки, "косою" (із застосуванням способу багріння), в заборонений час або в забороненому місці, "маломірки" (менше від встановленого розміру), з перевищенням максимальної кількості гачків і т. д.) доведеться заплатити чималу суму. Наприклад, на окремі види риб такси виросли в десятки та навіть сотні разів:

веслоніс та гібриди осетрових – 18 870 грн за шт. (замість 2550 грн);

амур – 3553 грн за шт. (замість 225 грн);

карась – 1581 грн за шт. (замість 17 грн);

тарань – 1581 грн за шт. (замість 85 грн);

товстолоб – 3638 грн за шт. (замість 255 грн);

сом – 5117 грн за шт. (замість 425 грн);

окунь – 3162 грн за шт. (замість 17 грн) – підвищення в 186 разів!

бичок – 1581 грн за шт. (замість 34 грн).

А ось кожен незаконно виловлений рак (у заборонений час, менше від встановленого розміру і т. п.) буде коштувати вже не 25,5 грн, а 3332 грн.У цьому випадку підвищення відбулося відразу у 130 разів.

Варто зазначити, що крім відшкодування шкоди за встановленими таксами, браконьєр ще й заплатить адміністративний штраф за порушення правил рибальства (від 170 до 510 грн), а якщо мало місце рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, перевищення добової норми вилову тощо, то сума штрафу вже становитиме від 340 до 680 грн із конфіскацією знарядь і засобів рибальства.