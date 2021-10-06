Зеленський провів ротації в дипкорпусі

Президент України Володимир Зеленський в середу ввечері провів масштабні ротації в дипломатичному корпусі. Зокрема, він підписав накази про звільнення п'яти послів України в шести країнах, повідомляє РБК-Україна.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента України. Зокрема, звільнені Ростислав Троненко - посол Бразилії, Василь Серватюк - посол у Таджикистані та Афганістані за сумісництвом, Іван Кулеба - посол у Вірменії. Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка - посла України в Єгипті та Володимира Яценка - посла в Литві.

Разом з тим Зеленський підписав укази про призначення Андрія Праведника - послом в Руанді, а посла в Нігерії Валерія Кірдоду - послом в Республіці Камерун за сумісництвом.

Також посол у Мексиці Оксана Драмарецька призначена послом у Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Ріці.

Автор: Анна Полисученко