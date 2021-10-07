У США оцінили перспективи заборони криптовалют

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер дав довгоочікувану оцінку перспективам заборони криптовалют у США. За його словами, влада не візьме приклад з Китаю і не піде на такі заходи, повідомляє Лента.Ру.

Тим самим глава SEC спростував підозри учасників ринку, що виникли через жорстку позицію Генслера щодо регулювання обороту цифрових грошей, пише Bloomberg.

За словами голови SEC, наразі основні цілі американського уряду - це забезпечити дотримання правил захисту інвесторів і споживачів, положень про боротьбу з відмиванням грошей і податкового законодавства. На питання про введення заборони на використання цифрових монет у США Генслер відповів, що підхід SEC до регулювання галузі «зовсім інший». Він додав, що будь-яка заборона такого масштабу, швидше за все, буде підлягати затвердженню Конгресу.

Слова Генслера узгоджуються з недавньою заявою голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла: 30 вересня на слуханнях в Конгресі чиновник підкреслив, що «не має наміру» забороняти використання криптовалют. Разом з тим президент США Джо Байден нещодавно повідомив, що знайшов ідейних союзників в боротьбі з незаконними криптоугодами та в жовтні організовує міжнародну онлайн-зустріч, де країни-учасники обговорять протидію кіберзлочинності.