Канцлер Австрії відповів на звинувачення прокуратури

Канцлер Австрії Себастьян Курц прокоментував розслідування, яке прокуратура країни веде щодо його і ще дев'яти осіб у справі про корупцію, повідомляє Лента.Ру.

Як заявив канцлер в ефірі телеканалу ORF 2, він не розуміє, чому його завжди хочуть зробити винним, коли десь відбувається щось протиправне. Курц відкинув підозри в пособництві хабарництву і ствердно відповів на питання, чи продовжить він займати свій пост при висунутих проти нього звинуваченнях.

Канцлер додав, що все розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності та підкреслив, що рішення про винність може виносити не суспільство, а суд.