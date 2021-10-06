ЄС підтримав перспективу членства країн Західних Балкан

За підсумками саміту Євросоюзу і шести країн Західних Балкан, який відбувся в Словенії, лідери ЄС підтримали європейську перспективу Албанії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії та Косово, повідомляє Кореспондент.

"Лідери підтвердили свою беззастережну підтримку європейської перспективи Західних Балкан, яка становить взаємний стратегічний інтерес і залишається загальним стратегічним вибором. <...> Єврокомісія буде робити все, щоб прискорити інтеграцію Західних Балкан, які повинні бути всередині ЄС, наша мета - розширення Євросоюзу" , - йдеться в підсумковій декларації на сайті Євроради.

Крім того, як зазначено, Єврокомісія зобов'язалася надати фінансові гарантії згаданим державам для залучення в їх економіку до 30 млрд євро інвестицій з метою якнайшвидшої інтеграції їх економік в єдиний ринок ЄС.

Ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на "зелені" та цифрові проєкти, уточнили в ЄК.

Про терміни вступу Албанії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії та Косово до Євросоюзу в декларації не йдеться.