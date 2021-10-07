Рейтинг Байдена продовжує падати
Рейтинг президента США Джо Байдена встановив новий антирекорд. За даними Квінніпекського університету, діяльність американського лідера на посаді глави держави підтримують трохи більше третини співгромадян, повідомляє Лента.Ру.
Згідно з результатами опитування, проведеного телефоном з 1 по 4 жовтня серед дорослих громадян США, негативно роботу Байдена оцінюють 53 відсотки респондентів, в той час, як підтримку президенту висловили 38 відсотків американців. При цьому, тиждень тому співвідношення було майже рівним (42 відсотки «за» і 50 відсотків «проти»). 55 відсотків опитаних американців вважають чинного президента і його адміністрацію недостатньо компетентними.
Найбільш негативно респонденти оцінили діяльність Байдена у сферах економіки (39 відсотків проти 55 відсотків), зовнішньої поліції (43 відсотків проти 58 відсотків) і з питань міграції (25 відсотків проти 67 відсотків)
Рейтинг Байдена падає протягом кількох тижнів. На початку серпня він вперше впав нижче позначки у 50 відсотків на тлі ситуації в Афганістані. Наприкінці вересня прессекретар Білого дому Джен Псакі пояснила, що зокрема це пов'язано з пандемією коронавірусу.