В Данії працедавцям заборонять питати про вік кандидатів

В Данії працедавцям заборонять питати кандидатів про вік. Уряд Данії, профспілки та місцева влада домовилися про угоду, спрямовану на скорочення існуючого браку робочої сили в країні, повідомляє РБК-Україна.

Як пише The Local, угода, що зосереджена на кількох галузях ринку праці, покликана запобігти тому, щоб літніх людей не брали на роботу через вік.

Згідно з запропонованими новими правилами, які має ухвалити парламент Данії, працедавцям буде заборонено запитувати потенційних працівників про те, скільки їм років.

Угода також передбачає фінансування курсів для випускників ЗВО, покликаних допомогти їм вийти на ринок праці після закінчення навчання.

Данські страхові компанії з безробіття (A-kasser) та центри зайнятості будуть зобов'язані поширювати останню інформацію про вакансії та підбирати для компаній відповідних кандидатів.

"Мета полягає в тому, щоб жоден претендент не залишав співбесіду, не будучи поінформованим про те, де є вакансії, на які вони, як очікується, будуть подавати заявку" , - йдеться в угоді.

Автор: Анна Полисученко