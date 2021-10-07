Оприлюднена сума, витрачена на розробку "Дію"

На розробку і модернізацію порталу та мобільного додатка "Дія" протягом 2020-2021 років в цілому витрачено 76,04 мільйона гривень. Такі дані надали у Мінцифри, повідомляє Економічна правда.

З держбюджету використовували 48,4 млн, а грантових коштів витратили 27,6 мільйона. Зокрема в рамках проєкту TAPAS (за підтримки Уряду США) виділили:

у 2019 році - 7 643 136 грн;

у 2020 році - 6 408 432 грн;

у 2021 році - 3 602 040 грн.

В рамках проєкту EGAP (за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації):

у 2020 році - 5 779 116 грн;

у 2021 році - 3 904 791 грн;

В рамках проєкту Підтримка DIA (за підтримки Уряду Королівства Швеція):