Радянська історія обходила згадки про євреїв в Бабиному Яру - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру, в якій наголосив на важливості пам’ятати про трагедію, аби вона ніколи не повторилася, повідомляє Радіо Свобода.

«У ці роковини ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих у Бабиному Яру, знову зобов’язуємося подбати, щоб їхня повна історія розповідалась, і обіцяємо діяти щоденно, аби історія не повторювалася» , – сказав Ентоні Блінкен.

У своєму виступі Ентоні Блінкен згадав про вітчима – єврея, який народився у Польщі і «втратив майже всіх, кого він любив, під час Голокосту, і пережив Освенцим та кілька інших нацистських концтаборів».