Латвія збере міжнародну конференцію по деокупаціі Криму

Латвія готова до активної роботи в рамках Кримської платформи. Про це заявила віцеспікер Сейму Дагмара Бейтнере-Ле Галла на зустрічі з заступником Голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією пресслужби ВР, під час зустрічі сторони обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення і збереження історичної пам'яті про злочини тоталітарних режимів. Також Верховна Рада високо цінує створення в Сеймі Кримської платформи.

У свою чергу, віцеспікер Сейму запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність є дуже важливими для Латвії. За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в рамках Кримської платформи.

Разом з присутнім на зустрічі послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою сторони домовилися скоординувати зусилля з проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як приклад порушення міжнародного права.

Учасниці та учасники зустрічі також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в рамках формату Балтік +, активізацію співробітництва України з ініціативою Трьох морів.