Польща зміцнює кордон з Білоруссю військовими вертольотами

Польща направить для патрулювання кордону з Білоруссю військові вертольоти. Про це заявив міністр національної оборони Маріуш Балащак, повідомляє Новое время.

Балащак зазначив, що зараз забезпечення непроникності кордону з Білоруссю є ключовим завданням польської армії та прикордонної служби.

Міністр уточнив, що прикордонникам поки допомагає близько 3 тис. військовослужбовців. Вертольоти будуть спрямовані на патрулювання білорусько-польського кордону.