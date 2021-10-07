США зіткнулися з дефіцитом шахтарів

США зіткнулися з нестачею шахтарів на тлі підвищеного попиту на вугілля. Число гірників в Америці знижується протягом багатьох років, а в порівнянні з періодом до пандемії воно впало на 8,6 відсотка, повідомляє "Лента.ру".

Причина дефіциту в тому, працівники, що пішли з індустрії повертаються неохоче, а молоді люди ставляться до роботи в галузі насторожено - їм нав'язували, що у неї нібито немає майбутнього через перехід на чисту енергію. Брак співробітників заважає гірничодобувним компаніям нарощувати видобуток, коли попит на вугілля зростає через енергетичну кризу.

Ерін Хіггінсон з компанії Custom Staffing Services, яка займається наймом гірників для басейну Іллінойсу, намагається закрити близько 300 вакансій - в три рази більше, ніж у 2020 році. Залучити шахтарів стало непросто, так як досвідчені гірники знайшли застосування своїм навичкам на автомобільних заводах, будівельних майданчиках і в інших більш перспективних областях. Гірничодобувні організації підвищують зарплати, проте співробітники вважають за краще підприємства, які забезпечують більш гнучкий графік роботи.

Генеральний директор Xcoal Energy & Resources Ерні Трешері розповів, що деякі компанії підвищують зарплату на 10-12 відсотків у порівнянні з рівнем 2019 року. Однак старі співробітники не повертаються, а нових залучити не вдається.

"Існує думка, що вугільна промисловість якщо не мертва, то вмирає", - заявив Трешері.

Світова економіка відновлюється після пандемії, і попит на енергію зростає. Європа потерпає від енергетичної кризи, що призводить до збільшення вартості газу. Через рекордні ціни на газ комунальні підприємства все більше покладаються на вугілля, проте шахти не встигають задовольнити підвищений попит. Вугілля є найбільш екологічно «брудним» викопним паливом, тому останні роки вугільні компанії були змушені скорочувати виробництво через боротьбу зі зміною клімату.