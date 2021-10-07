Розпочато спецрозслідування відносно глави штабу "Юнарміі" в Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя отримала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно керівника штабу «Юнарміі» в Севастополі за підозрою в «порушенні законів і звичаїв війни», повідомляє Радио Свобода.

«Підозрюваний неодноразово здійснював виступ в засобах масової інформації для популяризації «руху» і пропаганди участі дітей в ній. Своїми діями «керівник штабу» порушив закони та звичаї війни, оскільки, пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу до армії цивільного населення, заборонена статтею 51 (1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року» , - сказано в повідомленні пресслужби відомства.

У липні Прокуратура АРК вручила підозру керівнику штабу «Юнарміі» в Севастополі за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушенні законів і звичаїв війни). Санкції цієї статті передбачають від 8 до 12 років позбавлення волі. Ім'я та прізвище підозрюваного не уточнюється.

В кінці травня на виставці в Севастополі дітей вчили заряджати зброю і запрошували городян служити в російській армії.