Байден і Сі Цзіньпін домовилися провести онлайн-зустріч

Президент Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін планують зустрітися по відеозв'язку «до кінця року», заявив в середу високопоставлений чиновник США, повідомляє Дзеркало тижня.

Офіційний представник повідомив журналістам на умовах анонімності, що існує «принципова згода» щодо «віртуальної двосторонньої угоди», передає AFP.

«Президент сказав, як було б добре побачити Сі, чого він не робив уже кілька років. Ми очікуємо, що у них буде можливість бачити один одного, нехай навіть віртуально» , - сказав чиновник.

Чиновник процитував новинні повідомлення про те, що Сі не буде присутній на майбутній зустрічі лідерів G20 в Римі, яка була б природним місцем для організації двосторонньої зустрічі.

Віртуальна зустріч була оголошена після того, як радник з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся в Цюріху з головним дипломатом Китаю Ян Цзечі. За словами високопоставленого чиновника, ці переговори тривали шість годин.

Поїздка Саллівана продовжує набирати обороти в контактах між Пекіном і Вашингтоном, оскільки Байден виступає за створення «огорожі» для зростаючого суперництва між двома державами.

Напруга зростає через агресивну позицію Китаю стосовно Тайваню, рішення США продати атомні підводні човни Австралії, торговельних суперечок і порушень прав людини проти уйгурів в Сіньцзяні.

Байден, який знає Сі протягом багатьох років, відтоді, як став президентом, провів дві телефонні розмови з китайським лідером. Друга, тривалістю 90 хвилин, пройшла минулого місяця.