Великобританії передбачили рекордне подорожчання бензину

Британська компанія RAC передбачила, що ціни на бензин в Великобританії можуть побити рекорд в черговий раз перед Різдвом. Очікується, що вартість бензину подорожчає до максимальних з квітня 2012 року 1,93 долара, повідомляє "Лента.ру".

За даними RAC, середня ціна за повний бак в вересні виросла на 12 фунтів (16,29 долара), в порівнянні з 2020 роком. RAC вважає, що підвищення цін не було пов'язане з нестачею палива на британських АЗС. Компанія бачить причину в стрибку вартості нафти, яка виросла у вересні на 10 відсотків до 80 доларів за барель. Банк Goldman Sachs прогнозує подальше підвищення ціни до 90 доларів.

Асоціація роздрібних торговців бензином (PRA) 5 жовтня повідомила, що близько 64 відсотків АЗС в Лондоні і на південному сході Англії - регіонах, які найбільше постраждали від кризи - мають в наявності як бензин, так і дизельне паливо. Раніше цей показник становив 62 відсотки. Зовсім не було палива на 15 відсотках заправок, в порівнянні з 20 відсотками 4 жовтня. Однак виконавчий директор PRA Гордон Балмер сказав, що постраждалі регіони все ще відстають від решти частини країни, незважаючи на те, що уряд залучив армію для боротьби з дефіцитом палива.

На тлі кризи влада Великобританії закликала надати медикам і вчителям пріоритетний доступ до бензину, оскільки британці по всій країні продовжують купувати його в паніці, посилюючи дефіцит.