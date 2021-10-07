У Пакистані стався потужний землетрус, є загиблі

На півдні Пакистану, в провінції Белуджистан, в ніч на четвер, 7 жовтня, стався землетрус магнітудою 5,7. Жертвами стихії стали 15-20 осіб, повідомляє Кореспондент.

Як інформує AFP, епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 22:01 (1:01 за Києвом), розташовувався в 102 км на північний схід від міста Кветта з населенням близько 733 тисяч жителів. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

"На даний момент загинули від 15 до 20 осіб. Число загиблих може збільшитися" , - заявили виданню в місцевому Управлінні по боротьбі зі стихійними лихами.

У відомстві уточнили, що кілька людей померли під завалами зруйнованої будівлі. Серед них були жінка і шестеро дітей.