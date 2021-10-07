З'явилася інформація про розробку COVID-19 в США і КНР до пандемії

Як стверджує газета The Telegraph, вчені з США та Китаю розробляли нові коронавіруси ще до пандемії COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

З заявки на грант проєкту випливає, що міжнародна група дослідників, яка складається з учених Уханьского інституту вірусології та Університету Північної Кароліни планувала виростити абсолютно нові віруси, шляхом схрещування фрагментів послідовностей геномів схожих коронавірусів.

"Це був би вірус з новою послідовністю, яка не буде на 100 відсотків збігатися з будь-яким" , - цитує видання слова фахівця.

Відзначається, що заявки на грант 2018 роки так і не були схвалені.

Раніше професор Ван Ліньфа з американсько-сінгапурського медичного університету Duke-NU передрік світу появу нового коронавірусу. Він попередив, що коронавірус SARS-CoV-2 може мутувати та повернутися від людини до тварин, після чого знову перейти на людину як новітня мутація SARS-CoV-3 і викликати нову пандемію.