Астронавти вперше виростили перець на МКС

Астронавти США вперше виростили перець на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Експеримент почався 12 липня, повідомляє "Известия".

NASA / Twitter

«Х'юстон, у нас є перець. Рослини перцю чилі, вирощувані на МКС, недавно принесли плоди. Квітки були обпилені дистанційно співробітниками в Центрі імені Джона Кеннеді та за допомогою астронавтів [Національного аерокосмічного агентства] NASA. Слідкуйте за збором врожаю пізніше в цьому році» , - йдеться в повідомленні Космічного центру імені Джона Кеннеді в Twitter.

NASA / Twitter

У NASA відзначили, що в умовах невагомості рослина росла трохи довше, ніж на Землі. Причини цього явища ще належить вивчити.

У відомстві також заявили, що досліди з вирощування рослин в умовах мікрогравітації дуже важливі з точки зору організації довгострокових місій в майбутньому