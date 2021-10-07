У Мелітополі заборонили пускати у транспорт невакцинованих

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Запорізькій області влада міста Мелітополь зобов'язала перевізників пускати у громадський транспорт тільки тих осіб, які документально підтвердять відсутність захворювання або наявність щеплення від COVID, повідомляє Кореспондент.

Про це заявили в середу, 6 жовтня, в міськраді. Так, нові обмеження набирають чинності вже з четверга.

Згідно з приписами, пропуском до громадського транспорту Мелітополя може стати негативний ПЛР-тест, антиген тест, довідка про вакцинацію, довідка про одужання після коронавірусу або COVID-сертифікат.

Крім того, учнів у віці до 18 років в міські автобуси загального користування пустять при наявності довідки з навчального закладу.