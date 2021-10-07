Кожен любить увагу і подарунки. Однак у всіх нас різні риси характеру, хобі та захоплення, тому і мрії відрізняються, повідомляє Обозреватель.

Астрологи розповіли, які подарунки оцінять різні знаки зодіаку. Дізнайтеся, яким сюрпризам зрадіють ваші друзі та близькі.

Овен

Їм подобається те, що дозволяє виділитися з натовпу. Тому в якості подарунків Овни віддають перевагу яскравим аксесуарам, але також оцінять і інший подарунок - книгу.

Телець

Представники цього знаку люблять відпочинок в спа-салоні та вишукані страви. При цьому вони дуже практичні і дбайливі люди.

Близнюки

Товариські Близнюки завжди цікавляться останніми подіями і люблять дізнаватися нове, занурюючись у світ книг. Ідеальним подарунком для представників цього знаку можуть бути електронні книги.

Рак

Завзяті та пристрасні Раки мають творчий склад розуму. Ідеальні подарунки для них - це ті, які розкривають їх творчу сторону.

Лев

Леви люблять відрізнятися яскравим стилем одягу. Вони оцінять дизайнерські прикраси, які привертають до них увагу.

Діва

Практичні Діви будуть раді блокнотам, гаджетам і навіть мовним курсам.

Терези

Романтичні Терези справжні шанувальники поезії, мистецтва і кіно. Такі предмети, як проєктор, які дозволяють їм дивитися фільми на відкритому повітрі, предмети домашнього вжитку, книги відмінно підійдуть для подарунка.

Скорпіон

Уродженці цього знаку цінують ексклюзивні та унікальні речі, за якими стоїть своя історія. Скорпіони, як правило, уникають "трендових" продуктів і замість цього віддають перевагу класичним, високоякісним, надійним.

Стрілець

Емоційні Стрільці постійно шукають пригод і дуже люблять подорожувати. Дорожні подарунки, такі як нова валіза, карти світу або навіть книги про подорожі, можуть порадувати їх.

Козеріг

Сміливі і надзвичайно працьовиті Козероги люблять змагання, тому подарунки, як настільні ігри добре підійдуть для сюрпризу.

Водолій

Водолії оцінять подарунки з унікальною історією та нововведеннями, такі як одяг з океанічного пластика або шкіряні черевики, зроблені без хімікатів, шкідливих для навколишнього середовища.

Риби

Чутливі та винахідливі Риби відчувають себе дуже пов'язаними з музикою і мистецтвом. Аудіоплеєри та навушники з шумопоглинанням допоможуть їм повністю зануритися в улюблені плейлисти.