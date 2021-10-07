Передбачений дефіцит старих iPhone

Попередні моделі смартфонів Apple можуть виявитися в дефіциті через нову політику компанії, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання MacRumors.

Журналісти посилаються на звіт галузевого медіа DigiTimes, в якому передбачається можливе зниження поставок старих смартфонів Apple. Компанія домовилася з основним постачальником чіпів TSMC про збільшення замовлень на виробництво процесорів Apple A15 Bionic, що застосовуються в нових iPhone і iPad. Домовленості про збільшення виробництва без розширення загальних поставок в умовах глобального дефіциту вдалося досягти, скоротивши виробництво старих чіпів.

"Apple зменшила кількість замовлень на чіпи для iPhone старшого покоління, паралельно наростивши обсяги виробництва процесорів для свого iPhone 13", - повідомили джерела .

Незважаючи на вихід нових смарфтони, компанія до цих виробляє і продає моделі попередніх поколінь. Зокрема, крім актуальних пристроїв в інтернет-магазині Apple можна знайти iPhone 12 і 12 mini, iPhone 11 і iPhone SE.

У серпні аналітики DigiTimes передбачили подорожчання смартфонів Apple. Зростання цін на телефони пов'язують зі збільшенням витрат виробника чіпів TSMC на 20 відсотків. Подорожчання торкнеться флагманської серії iPhone 13.