Курс валют НБУ на 7 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 6 жовтня, знизився до рівня 26.35 за 1 долар.
Євро подешевшав на 24 коп до 30.41 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 1 коп до 3.64 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 21 коп до 35.79 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.37 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 6.63 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.350 300
|EUR
|євро
|30.413 500
|RUB
|рубль
|0.363 770
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.792 900
|CHF
|Швейцарський франк
|28.374 800
|PLN
|польський злотий
|6.627 300