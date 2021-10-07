Курс валют НБУ на 7 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 6 жовтня, знизився до рівня 26.35 за 1 долар.

Євро подешевшав на 24 коп до 30.41 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 1 коп до 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 21 коп до 35.79 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.37 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 6.63 за 1 польський злотий.