До Європи прибули стратегічні бомбардувальники США

Сполучені Штати перекинули на передову базу Ферфорд у Великобританії дві пари стратегічних бомбардувальники B-1B Lancer, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Бомбардувальники B-1B Lancer, допоміжне обладнання і персонал зі складу 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї з бази ВПС Дайс (штат Техас) прибули на базу Королівських ВПС Ферфорд в Англії для виконання давно запланованої місії оперативної групи бомбардувальників" , - йдеться в повідомленні Європейського командування США.

При цьому наголошується, що Європейське командування спільно зі Стратегічним командуванням США регулярно проводять такі операції з 2018 року із залученням стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer, B-52H Stratofortress і B-2 Spirit.

Місії стратегічних бомбардувальників ВПС США в Європі дозволяють екіпажам тренуватися в розгортанні на незнайомих аеродромах і взаємодіяти з союзниками по НАТО і партнерами для підвищення боєготовності, вказується в повідомленні.

"Тренуючись і інтегруючись з нашими союзниками та партнерами, ми розширюємо нашу здатність адаптуватися до викликів і протистояти супротивникам на глобальному рівні" , - сказав командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джефф Харріган.

При цьому він підкреслив, що стратегічні бомбардувальні місії на театрах військових дій в зоні відповідальності Командування ВПС США в Європі демонструють унікальну здатність американських ВПС швидко розгортатися та інтегруватися з союзниками по НАТО і партнерами, забезпечуючи при цьому необхідну підготовку для спільних сил.

При підльоті до Великобританії американські бомбардувальники супроводжувалися винищувачами британських Королівських ВПС.