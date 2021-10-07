Разумков спрогнозував, хто може стати першим віцеспікером

До Верховної Ради вже могли внести документи про призначення першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка на посаду першого заступника спікера парламенту, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Спікера запитали, наскільки ймовірним є обрання Корнієнка головою ВР.

"Наскільки я знаю, Олександр Сергійович (Корнієнко — ред.) планує бути першим віцеспікером" , — відповів Разумков.

На заперечення самого Корнієнка, що це вирішує зала пленарних засідань, спікер сказав йому: "Правильно, але документи подаються на вас" .

Олександр Корнієнко зауважив, що документи не можуть подаватися без звільнення відповідної посади, яку на сьогодні обіймає перший віцеспікер Руслан Стефанчук. У відповідь на це Дмитро Разумков зазначив: "По-різному буває" .

Питання відставки Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради включено до порядку денного на четвер, 7 жовтня.

У фракції "Слуга народу" розглядають кандидатуру першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука на посаду голови парламенту в разі відставки Разумкова.