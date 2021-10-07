На Волині експоліцейського викрили в розкраданнях держкоштів

Держбюро розслідувань при процесуальному керівництві Волинської обласної прокуратури повідомило про підозру ексчиновнику Головного управління Нацполіції в регіоні в заволодінні 800 тис. грн бюджетних коштів, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 6 жовтня, говориться в повідомленні пресслужби прокуратури. За даними слідства, у 2018 році чиновник складав і завіряв фіктивні документи про проведення підприємством сервісного технічного обслуговування і поточного ремонту службового автотранспорту. При цьому роботи практично не здійснювалися, і підприємниці (тещі чиновника) було безпідставно перераховано майже 800 тис. грн бюджетних коштів.

Фігуранту пред'явлені звинувачення за статтею про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.