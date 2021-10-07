Російські хакери атакували урядові мережі США і Європи

Російські хакери, які стоять за хакерською атакою у 2020 році федеральних агентств США, останніми місяцями намагалися проникнути в американські та європейські урядові мережі, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу CNN.

За словами Чарльза Кармакала, старшого віце-президента і технічного директора компанії з кібербезпеки Mandiant, російська група порушила діяльність кількох технологічних фірм.

"Група скомпрометувала декілька урядових структур, організацій, які зосереджуються на політичних та зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі" , — уточнив Кармакал.

Офіційний представник США заявив, що федеральні органи відстежують останні дії російських хакерів.