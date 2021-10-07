Що очікується на валютному ринку в четвер

У середу падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿ продовжилося. Було встановлено новий річний мінімум - 26,32 гривень на покупку. Тільки жорстке втручання Національного банку, що вийшов з великим ордером на покупку за ціною 26,315 гривень, змогло зупинити зміцнення гривні.

Ситуація все більше нагадує 2019 рік, коли під тиском продажів валюти нерезидентами долар впав нижче 23 гривень. Зараз в ролі постачальників валюти виступають агротрейдери і металурги. У той же час імпортери, бачачи, що долар дешевшає, намагаються тягнути до останнього, відкладаючи оплати контрактів і сподіваючись додатково виграти за рахунок курсової різниці. В результаті зберігаються передумови для подальшого зміцнення гривні, і тільки від Національного банку залежить, як сильно сьогодні впаде долар.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,30/26,40 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в середу впала ще на 6 копійок: вранці «американця» продавали по 26,44-26,45 гривень, а до обіду - вже по 26,38-26,39 гривень. До вечора на хвилі зростання попиту готівковий «американець» додав 2 копійки: до 17:00 його продавали вже по 26,40-26,41 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 26,40 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: якщо безготівковий долар продовжить дешевшати, опуститься і ціна на готівковий долар. За твердженням операторів валютного ринку, багато клієнтів припинили покупки валюти і спостерігають, докуда опуститься курс. Тобто на готівковому ринку накопичується відкладений попит.

Євро на FOREX в середу впав до позначки 1,1528 долара на тлі енергетичної кризи, що розгорається в Європі, але до кінця дня частково скорегував своє падіння. Вранці четверга євро торгується у вузькому діапазоні 1,1551-1,1560 долара. Готівковий євро вчора подешевшав ще на 10 копійок: вранці його продавали по 30,60-30,62 гривень, а в обід - по 30,50-30,52 гривень. Увечері євро коштував трохи дорожче - 30,53-30,55 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 30,50-30,55 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в середу здійснював різкі коливання: після зростання до 72,30 опустився до 72,70 рублів за долар, а пізно ввечері майже відіграв всі свої втрати. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 72,38-72,41 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці останні два дні продавали по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів. Сьогодні очікується продаж російської валюти за тією ж ціною.