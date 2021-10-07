В Україні стартують продажі нового електропікапа

У цьому році в Україну почалися поставки повнопривідного пікапа Dongfeng RICH6 (ZN 1035). Вже найближчим часом очікується розширення лінійки і надходження в Україну першої партії електричної версії цієї моделі Dongfeng RICH 6 EV, повідомляє Autoconsulting.

Нагадаємо, що пікап Dongfeng RICH6 побудований на платформі Nissan Navara і випускається на спільному підприємстві Dongfeng і Nissan в Чженчжоу (Китай).

Власне і екстер'єр, і інтер'єр нового пікапа від Dongfeng говорять про близьких родинних відносинах c Nissan Navara, з акцентом на багатшу комплектацію вже в базі.

Пікап має багату комплектацію, зокрема сидіння з екокожі, багатофункціональний тачскрін дисплей (3.5 дюйма), бесьключевой доступ + кнопка запуску, камера заднього виду, кондиціонер, аудіосистема, протитуманні фари, світлодіодні денні ходові вогні, центральний замок з дистанційним управлінням, система контролю тиску в шинах, ABS + EBD + ESP. Вартість пікапа з ДВС становить $28 000.

У свою чергу, за інформацією, у Dongfeng RICH 6 в Україні з'явиться електрична версія. Вона буде комплектуватися мотором потужністю 120 КВт, батареєю ємністю 60 КВт. При цьому запас ходу по циклу NEDC становитиме 350 км.

Вартість електропікапа Dongfeng RICH 6 EV в максимальній комплектації складе: $38 500 с ПДВ. Гарантія становить 24 місяці або 100 000 км пробігу.