В Україні оголошено штормове попередження у 9 областях

В Україні оголошено штормове попередження у 9 областях

В Україні оголошено штормове попередження. Під загрозою 9 українських областей, повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні вдень буде сильний вітер у:

  • Рівненській,
  • Львівській,
  • Волинській,
  • Хмельницькій,
  • Чернівецькій,
  • Івано-Франківській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій областях.

Там будуть пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

7-9 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Автор: Анастасія Рокитна

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