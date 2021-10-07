В Україні оголошено штормове попередження у 9 областях

В Україні оголошено штормове попередження. Під загрозою 9 українських областей, повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні вдень буде сильний вітер у:

Рівненській,

Львівській,

Волинській,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Івано-Франківській,

Херсонській,

Запорізькій,

Донецькій областях.

Там будуть пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

7-9 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Автор: Анастасія Рокитна