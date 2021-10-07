Нафтогаз програв суд Кабміну у справі про 9,5 млн грн

Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу НАК "Нафтогаз України" і залишив без змін постанову апеляційного суду про відмову стягнути з Кабміну 9,43 млрд грн, повідомляє Finbalance.

Йдеться про компенсацію за спеціальні обов'язки щодо забезпечення газом побутових споживачів та виробників теплової енергії (ПСО), які Кабмін поклав на "Нафтогаз" у 2017 році.

Спочатку обсяг позовних вимог "Нафтогазу" до уряду становив 15,48 млрд грн, але при розгляді спору в суді апеляційної інстанції НАК відмовився від частини вимог (на 6,05 млрд грн). Це пояснили тим, що в грудні 2020 року з держбюджету компанії сплатили 32,2 млрд грн компенсації за ПСО в 2015-2019 роках. Зокрема, за 2017-2018 роки було компенсовано 6,05 млрд грн.

У той же час Верховний суд підкреслив, що "Нафтогаз" не довів свої розрахунки можливого прибутку в разі відсутності ПСО.